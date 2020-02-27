Hekimoğlu Trabzon FK, Hacettepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Hacettepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Hacettepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 45 puan ile play-off mücadelesi veren Hekimoğlu Trabzon FK, 1 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Hacettepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Hekimoğlu Trabzon FK tesislerinde, Teknik Direktör Alper Avcı nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman öncesi oyuncular bir dizi testten geçti. - TRABZON
Kaynak: İHA