Hekimoğlu Trabzon: 0-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hekimoğlu Trabzon: 0-0

04.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:13
Hekimoğlu Trabzon: 0-0

STAT: Uşak 1 EylülHAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), İsmail Emre (xx), Burak Sami Şad (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Levent (xx), Alpay (xx), Samet (xxx), İsmet (xx), Ali (xx), Seçkin (xxx), Mehmet Bektaş (x) (Dk. 79 Resul x), Kadir (x) (Dk.

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), İsmail Emre (xx), Burak Sami Şad (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Levent (xx), Alpay (xx), Samet (xxx), İsmet (xx), Ali (xx), Seçkin (xxx), Mehmet Bektaş (x) (Dk. 79 Resul x), Kadir (x) (Dk. 73 Noyan xx), Serhat (xx), Mehmet Gürkan (xx)HEKİMOĞLU TRABZON: Emre (xxx) - Uğur (x), Samet (x) (Dk. 82 Serkan x), Eray (x) (Dk. 88 Mehmet), Burhan (x) (Dk. 73 Caner x), Onur (xx), Halil İbrahim (x) (Dk. 73 Berkay x), Yasin (x), Bahadır (xx), Oğuz (xx), Batuhan Karadeniz (x)

SARI KARTLAR: İsmet, Mehmet Bektaş (Uşakspor), Oğuz, Caner (Hekimoğlu Trabzon)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor, evinde zirve takipçisi Hekimoğlu Trabzon'la 0-0 berabere kaldı. Son 3 deplasman maçını kaybeden Uşakspor, iç sahada aldığı üst üste 2 galibiyetin ardından güçlü rakibi karşısında sahadan 1 puanla ayrılırken, evindeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Bu sonuçla Uşakspor 41 puana ulaşırken, deplasmanda kazanamama serisi 4 maça yükselen Hekimoğlu Trabzon ise 46 puana ulaştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Hakan Kutlu Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hekimoğlu Trabzon: 0-0 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 16:16:40. #1.14#
title