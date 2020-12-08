Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu son bölüm, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!
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Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu son bölüm, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!

08.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:47
Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu son bölüm, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!

Hekimoğlu dizisi son bölümde neler oldu? Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşan Hekimoğlu oyuncu kadrosu haberimizde. İşte Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu son bölüm, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle! detayları

Hekimoğluyeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Hekimoğlu aon bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Hekimoğlu dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta?

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine salı 8 Aralık Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu son bölüm, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİM?

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Hekimoğlu dizisinin başrollerinde, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor. Diğer yandan Belçim Bilgin de dizide konuk oyuncu olarak bulunuyor.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu son bölüm, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!


Hekimoğlu 28. Bölüm Fragmanı yayında! Ateş ve ekibini yine karmaşık bir vaka bekliyor. Ateş, vaka hakkında ekibinden yorumlar alırken, onlara müdahale etmeleri için iki seçenek sunuyor. Ancak bu seçeneklerin biri ölümle sonuçlanma riski taşıyor. Peki ekip ne yapacak?

Hekimoğlu 28. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Mehmet Ali'deki değişime sebep olan hastalık ne?

Mehmet Ali garip davranışlar göstermektedir. Ateş durumun ne olduğunu sorgulamaktadır. En sonunda olayı çözen Hekimoğlu Mehmet Ali'nin kapatılmasına karar verir.

Mehmet Ali'ye ne oldu?

Hekimoğlu 28. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Hekimoğlu ve ekibi Memoli'yi hasta eden şeyi bulmaya çalışıyor!

Memoli gizemli ve bulaşıcı bir durum sonucu garip bir hastalığa yakalanır. Memoli'nin değişimi herkesi korkutmuştur. Ateş ekibi bu sorunu çözmek için görevlendirir ancak bu süreç kimse için hiç kolay olmayacaktır.

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu son bölüm, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 1 Aralık Salı yayınlanan son bölümde Ateş'i iki zor vaka bekliyor ve bu defa işler sarpa sarıyor!

On gündür uyuyamayan bir hastanın iyileşmesi için karaciğer nakline ihtiyacı vardır. Naklin gerçekleşmesi için Hekimoğlu kendine has bir yol seçer. Bu yol, Zeynep'le aralarında gerilim yaşanmasına neden olur. Ama bu kadarla kalmaz…

Hekimoğlu'nun ganyan bayisinde karşılaştığı diğer hastaya yakınlığı ise İpek'in dikkatini çeker. Doktorlardan ilgi bekleyen bu kadın hastanın varlığı Hekimoğlu ve İpek'i karşı karşıya getirir.Hekimoğlu iki hastayı da kurtarabilecek mi? İpek'le aralarındaki gerilim sadece işle mi alakalı? Mehmet Ali'ye kızgın olan Zeynep, olanların acısını Emre'den mi çıkaracak? Orhan'la Hekimoğlu'nun ev arkadaşlığı yürüyecek mi?

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