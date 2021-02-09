Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu 36. yeni bölüm fragmanı izle!

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu 36. yeni bölüm fragmanı izle! Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. Hekimoğlu son bölüm izle! Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşan Hekimoğlu oyuncu kadrosu haberimizde.

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu 36. yeni bölüm fragmanı izle! Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. Hekimoğlu son bölüm izle! Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşan Hekimoğlu oyuncu kadrosu haberimizde. Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Hekimoğlu aon bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Hekimoğlu dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine salı 9 Şubat Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 2 Şubat Salı yayınlanan 35. Bölümde Mahir'in baskıları sonucu Ateş'e kim ihanet edecek?

İpek, son dönemde uğradıkları baskılar yüzünden Hekimoğlu'nun ilaçlarını azaltmaya karar verir. Ekibi, ilaçları azaltıldığı için çektiği ağrıların artması yüzünden, Hakimoğlu'nun sağlıklı kararlar verip veremediğini sorgulamaya başlar.

Hekimoğlu'nu hapse atmaya adeta ant içmiş olan Mahir Komiser, soruşturma izni çıkarttırıp hastanede kendisine çalışacak bir mekan ayarlar. Artık iyice yakınlarına giren Mahir'in niyeti, Orhan'dan sonra şimdi de Ateş'in ekibini sıkıştırmak ve ekiptekilerin birbirinden şüphe etmesini sağlayarak, içlerinden birini konuşturmaktır.Ekipten kimse Hekimoğlu'na ihanet edecek mi? Orhan'la Hekimoğlu'nun arası düzelecek mi?

HEKİMOĞLU 35. SON BÖLÜM İZLE!

HEKİMOĞLU 36. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Hekimoğlu köşeye sıkışıyor!

Rehabilitasyon ve hapishane arasında seçim yapmak zorunda olan Ateş, herkes tarafından baskı görmeye devam eder. İpek'in ise artık bekleyecek sabrı yoktur ve Ateş'i bir kez daha uyarır. Ekip, Hekimoğlu'nun hastanede kalması için çabalamaya devam eder. Yeni vaka ile Ateş arasında neler yaşanacak?

HEKİMOĞLU 36. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI İZLE!

HEKİMOĞLU 36. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

İpek'ten, Hekimoğlu'na büyük darbe!

Yeni gelen bir hasta Ateş'e zor anlar yaşatıyor. Hasta ile ortak noktasını anlayan Ateş ise duruma bu tarafından yaklaşıyor.

İpek ise Ateş'in ilaçlarını kesince Ateş kriz geçiriyor!

HEKİMOĞLU 36. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

HEKİMOĞLU 36. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Hekimoğlu'nun zor kararı!

Orhan'ın gerçekleri Mahir'e anlatmasından sonra Hekimoğlu için zor günler başlar. Rehabilitasyon ve hapishane arasında seçim yapmak zorundadır. Öte yandan herkes Ateş'i açık ettiği için Orhan'a yüklenmektedir. Ancak Orhan zor da olsa doğru bir karar verdiğini düşünmektedir. En sonunda Hekimoğlu kararını verene kadar ona hasta verilmeyeceği söylenir.

Hekimoğlu hangisini tercih edecek?

HEKİMOĞLU 36. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE!

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİM?

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Hekimoğlu dizisinin başrollerinde, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor. Diğer yandan Belçim Bilgin de dizide konuk oyuncu olarak bulunuyor.