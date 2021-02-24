Hekimoğlu "kadına şiddete karşı!"
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Hekimoğlu "kadına şiddete karşı!"

24.02.2021 13:56 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:59
Hekimoğlu

"Kadına şiddet insanlık sorunudur!

"Kadına şiddet insanlık sorunudur!"

Kadına şiddete dikkat çekilen bölümün sonunda yayınlanan "Kadına karşı uygulanan her türlü şiddet sadece sağlık değil insanlık sorunudur. Çevrenizde tanık olduğunuz kadın şiddetini derhal gerekli mercilere bildirmek de bir insanlık görevidir" mesajı hem izleyiciden, hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük destek gördü.

BİNLERCE KADININ SESİ OLDU

Dizide dikkat çeken sahnelerden biri de şiddet mağduru Ece'nin Hekimoğlu'na "o geceyi" anlattığı anlardı. Ece, sözleriyle binlerce kadının sesi oldu.

Kaynak: Hürriyet

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