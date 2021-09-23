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Hekimoğlu Döküm'e TİM'den teşekkür belgesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hekimoğlu Döküm'e TİM'den teşekkür belgesi

Türkiye İhraçatcılar Meclisi (TİM) 2020 yılı Türkiye İhracatında ilk 1000 arasında 823 sırada yer alan Hekimoğlu Döküm Sanayii'ne ülke ekonomisine ve ihracatına katkılarından dolayı teşekkür etti.

TRABZON (İHA) - Türkiye İhraçatcılar Meclisi (TİM) 2020 yılı Türkiye İhracatında ilk 1000 arasında 823 sırada yer alan Hekimoğlu Döküm Sanayii'ne ülke ekonomisine ve ihracatına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hekimoğlu Şirketler Grubu İçra Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu "Dünyanın tüm yollarında Trabzon'dan bir parça" hedefiyle çıktıkları ihracat yolculuğunun taçlandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hekimoğlu "Trabzon'da fabrikalarımızda ürettiğimiz ürünlerimizin dünyanın ve Avrupa'nın bir çok ülkesinde otomotiv sektörünün dev markaları tarafından kullanılıyor ve markamızın aranıyor olması bizleri Trabzon ve ülkemiz adına mutlu ediyor. Yeni projeler ve yatırımlarla birlikte daha büyük hedefler için çalışacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum "ifadelerini kullandı. - TRABZON

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