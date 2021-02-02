Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu dizisi yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

Hekimoğlu Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 35. bölüm kesintisiz izle!

HEKİMOĞLU 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu'nun bugün 35. bölümü ekranlara geldi. Yeni bölümden sonra 36. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor.

HEKİMOĞLU 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 26 Ocak Salı yayınlanan 34. Bölümde Mahir komiser ise Hekimoğlu aleyhinde ifade vermesi için Orhan üzerinde uyguladığı baskıyı artırır. Bu durum, Hekimoğlu ve Orhan arasındaki ilişkinin giderek gerilmesine sebep olur. İpek, Mahir'in hastane personelini sorgulamasından rahatsızdır çünkü bu durum tüm hastane çalışanlarını tedirgin etmektedir.

Küçük kardeşlerine hem annelik hem de babalık yapmakta olan genç bir adam, çalıştığı restoranda kalp krizi geçirir. Hekimoğlu, bu vakaya hemen teşhis koysa da ekibiyle paylaşmaz. Hepsinin, kendi teşhisini koymasını ister ve ekibin zamanla yarıştığı bir oyun başlatır. Hekimoğlu, zaman ilerledikçe uğraştıkları vakanın tahmininden çok daha karmaşık olduğunu fark edecektir.

Hekimoğlu ve ekibi genç adamı kurtarabilecek mi? Mehmet Ali, genç adamın kardeşlerine karşı fedakarlığı konusunda, ona inanmayan Hekimoğlu'nu ikna edebilecek mi? Hekimoğlu ve Orhan'ın arası Mahir yüzünden bozulacak mı?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 35. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! İpek'in zor zamanları!

Daha önce çocuk yapmayı deneyen İpek, annelik içgüdülerine yenik düşüyor. Küçük hasta için elinden geleni yapmaya çalışan İpek zorlanıyor. Hekimoğlu ise İpek'i kullandığı ilaç yüzünden azarlıyor. Kızın ameliyatına giren İpek ani bir hamle yapmak zorunda kalıyor!

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

HEKİMOĞLU CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU DİZİ OYUNCULARI

Ana karakterler:

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler:

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.