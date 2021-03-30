Hekimoğlu canlı izle! Hekimoğlu 43. bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu 43.bölüm fragmanı izle!
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Hekimoğlu canlı izle! Hekimoğlu 43. bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu 43.bölüm fragmanı izle!

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Hekimoğlu canlı izle! Hekimoğlu 43. bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu 43.bölüm fragmanı izle!

Hekimoğlu 41. bölüm izle! Hekimoğlu dizisinin 41. bölümü ardından Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı da yayınlandı. KANAL D'de yayınlanan Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu son bölüm özeti! Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? KANAL D Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu 41. bölüm izle

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de ekranlarında yayınlanmakta. Peki, Hekimoğlu canlı izle! Hekimoğlu 43. bölüm fragmanı izle!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 23 Mart Salı yayınlanan 42. Bölümde Ateş ve İpek,Amerika'da katıldıkları tıp sempozyumundan dönerken uçakta salgın paniği yaşanır!

Hekimoğlu ve İpek,Amerika'da katıldıkları tıp sempozyumundan dönerken uçakta rahatsızlanan Koreli bir yolcuya yardım ederler. Vakanın sağlık durumunun giderek kötüleşmesine rağmen Hekimoğlu, ortada endişelenecek bir şeyin olmadığını düşünür. İpek ise uçakta bir salgın yaşanma ihtimalinden endişelidir. Uçağı geri döndürmek için elinden geleni yapar. Havada vaziyet giderek karmaşıklaşırken Hekimoğlu, bir uçak dolusu yolcuya ve elindeki kısıtlı imkanlara rağmen her şeyi başlatan Koreli yolcunun nesi olduğunu bulmak için elinden geleni yapar.

Hastanede ise ekip ve Orhan son derece ilginç bir vakayı Hekimoğlu olmadan çözmeye çalışır. Orta yaşlarda, sıradan bir kadın olan Figen ani gerçekleşen bilinç kaybı ile hastaneye getirilir. Ekip ve Orhan, kadının nesi olduğunu araştırırken Figen'in sağlık durumu giderek kötüleşir. Ve hikayesindeki anlatmadığı karanlık noktalar da bir bir açığa çıkar.

Uçakta bir salgın ihtimali konusunda İpek haklı mı? Hekimoğlu, durumu giderek kötüleşen Koreli yolcuyu kurtarabilecek mi? Hastanede canla başla Figen'i kurtarmak isteyen Orhan ve ekip, kadının nesi olduğunu bulabilecek mi?

HEKİMOĞLU 43. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Dilek Ulusan
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