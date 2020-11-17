Hekimoğlu bu hafta var mı? Hekimoğlu son bölüm izle!

Hekimoğlu 10 Kasım Salı günü yayınlanmadı. Peki, Hekimoğlu bu hafta var mı? Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu hangi kanalda, saat kaçta?

KargaSeven ve OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 17 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, 14 bölüm boyunca senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı ve yerini 15. bölümden itibaren Neşe Şen'e bıraktığı medikal drama ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Hekimoğlu 10 Kasım Salı günü yayınlanmadı. Peki, Hekimoğlu bu hafta var mı? Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu hangi kanalda, saat kaçta?

HEKİMOĞLU BU HAFTA VAR MI?

Koronavirüs tedbirleri amacı ile verilen set arası sebebiyle Hekimoğlu 10 Kasım Salı günü yayınlanmadı. Bu hafta 17 Kasım Salı Hekimoğlu 25. bölümü ile sizlerle olacak.

HEKİMOĞLU HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Her Salı saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyici bulaşacak. 25. bölümü ile ekranlara gelecek Hekimoğlu fragmanı ile heyecan yarattı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 3 Kasım Salı yayınlanan son bölümde Emre'nin bir anlık hatası bir hayata bedel oluyor! Bu durum yüzünden kurul karşısına çıkan Emre'yi nasıl bir son bekliyor? Öte yandan Emre konusunda geniş çaplı bir araştırma yapan Selin, hem ekibi hem de Ateş'i yakın takibe alıyor. Ateş ise bu durum karşısında Emre'yi yalnız bırakmıyor. Ona destek olan Ateş, içinde bulundukları bu durumdan nasıl çıkacakları konusunda yardım ediyor. Emre gibi birinin nasıl böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremiyor. Hakkında açılan disiplin soruşturmasına rağmen Emre sessizliğini korumaya devam ediyor ancak kuruldan öyle bir karar çıkıyor ki Hekimoğlu da dahil olmak üzere herkesi şaşkına dönüyor!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE!