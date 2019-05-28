Hekimoğlu Ali Paşa Parkı'nda iftar coşkusu

Fatih Belediyesi'nin Cerrahpaşa Mahallesi Hekimoğlu Ali Paşa Parkı'nda düzenlediği iftar programında semt sakinleri birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın ev sahipliğinde Hekimoğlu Ali Paşa Parkı'nda gerçekleşen iftara belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce vatandaş aynı sofrada orucunu açtı.

Ergün Turan, iftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak iftara katılanlarla sohbet etti.

İftarın ardından bir konuşma yapan Turan, "Bizim profilimizde ve düzeyimizde belediye başkanı bulunabilir ama Binali Yıldırım profilinde bir belediye başkanı bir daha İstanbul'a gelmez." dedi.

Turan, ramazan ayının iyiliği, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı ve bereketi arttırdığına değinerek, her akşam farklı mahallelerde kurulan iftar sofralarının önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında İstanbul'da 23 Haziran'da gerçekleşecek seçimlere de değinen Turan, şunları kaydetti:

"Binali başkanımızın başbakanlığı döneminde bürokrat olarak kendisine bağlı çalıştım. Geçmiş beş yıl TOKİ Başkanı'ydım. Sonra siyasette de kendisiyle yol yürüdüm. Daha önce de dile getirmiştim. Bizim profilimizde, 30 yıllık mühendis, iş hayatı, siyaset, üst düzey bürokrat belediye başkanı bulunabilir ama bunu bu şehirde 4 evladını büyüten, bu şehirde doğmuş büyümüş, 25 yıl esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum; Binali Yıldırım profilinde bir belediye başkanı bir daha İstanbul'a gelmez. Ben inanıyorum ki milletimiz çocuklarımızın geleceği için bunu değerlendirecektir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA