Hekimoğlu 86. bölüm full izleme linki! Hekimoğlu son bölüm tek parça full izleme linki! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu bu akşam 38. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizinin son bölümünde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. İşte, Hekimoğlu 38. bölüm full izleme linki! Hekimoğlu son bölüm tek parça full izleme linki! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisi bu akşam 38. bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hekimoğlu 38. bölümü tekrar izlemek isteyenler Hekimoğlu 38. bölüm full izleme linki! Hekimoğlu son bölüm tek parça full izleme linki! araştırılıyor. Peki, Hekimoğlu 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İpek, Ateş'i hapisten kurtarmak için yalan söylemek zorunda kalmıştır ve ona kızgındır. Ateş'e ceza olarak tüm hafta boyunca polikliniğe bakma sorumluluğu yükler. Ateş ne kadar denese de sıradan hastalıklardan kaçamaz. Poliklinikte genç bir kadın hastanın tecavüze uğramış olduğunu fark edince, her şey değişir.

Bu vakayı bu tip konularda daha deneyimli bir doktora devretmeye çalışsa da genç kadın Hekimoğlu'ndan başka kimsenin kendisiyle ilgilenmesine razı olmaz. Bu sırada Zeynep de ölmek üzere olan evsiz bir kanser hastasıyla ilgilenmektedir.

Ağrılarını dindirmek için kendisine verilen ilaçları almayı reddeden yaşlı adam, acı içinde ölmeyi tercih etmiştir.Zeynep ise yaşlı adamı, bu süreci daha rahat atlatması ve ağrı kesicileri kabul etmesi konusunda ikna etmeye çalışır.

Hekimoğlu, genç kadına yardımcı olabilecek mi? Zeynep, yaşlı adamı daha acısız bir ölüme ikna edebilecek mi? İpek ve Orhan'ın Hekimoğlu'na kızgınlıkları geçecek mi?