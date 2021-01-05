Hekimoğlu 31. son bölüm kesintisiz izle! 5 Ocak - Hekimoğlu son bölümün tamamı tek parça yayınlandı

Hekimoğlu 31. son bölüm tek parça ve kesintisiz internetten yayınlandı. Kanal D ekranlarının sevilen ve ilgi gören dizisi Hekimoğlu 29 Aralık Salı yayınlanan 31. Bölümde Ateş, iyileşip tekrar hastaneye dönüyor ve bu defa radarına İpek'le Orhan takılıyor. İşte, Hekimoğlu son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve 5 Ocak son bölümde yaşanan gelişmeler.

Hekimoğlu 31. bölümü ile 29 Aralık Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki bölümünde Ateş, iyileşip tekrar hastaneye dönüyor ve bu defa radarına İpek'le Orhan takılıyor. Hekimoğlu iki vakayı da kurtaracak mı? İpek'in gizli sırrı ne? Hekimoğlu İpek'e yardım edecek mi? Orhan ve İpek, Hekimoğlu'na karşı birlik mi olacak? İşte, kaçıranlar için Hekimoğlu 31. bölümün tamamı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 29 Aralık Salı yayınlanan 31. Bölümde Ateş, iyileşip tekrar hastaneye dönüyor ve bu defa radarına İpek'le Orhan takılıyor.

Vurulduktan sonra hastaneye dönen Hekimoğlu, iki vaka birden almaya karar verir. Hekimoğlu'ndaki tek değişiklik iki vakayı aynı anda kabul etmesi değildir. Hekimoğlu hastaları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da İpek'in peşine düşer. İpek'in Orhan'la baş başa yemeğe çıkması ve şüpheli tavırları, Hekimoğlu'nu yeni bir oyunun içine sürükler.

Hekimoğlu iki vakayı da kurtaracak mı? İpek'in gizli sırrı ne? Hekimoğlu İpek'e yardım edecek mi? Orhan ve İpek, Hekimoğlu'na karşı birlik mi olacak?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.