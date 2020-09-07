Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı yayımlandı! Hekimoğlu 15. bölüm izle
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Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı yayımlandı! Hekimoğlu 15. bölüm izle

Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı ekrana geldi. Kanal D'nin fenomen dizilerinden Hekimoğlu 15. bölüm 1 Eylül'de izleyici karşısına çıkmıştı. Hekimoğlu dizisi tutkunları ''Hekimoğlu dizisi yeni bölüm ne zaman başlıyor?'' sorusunu araştırıyor. İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı...

07.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:19

Hekimoğlu dizisi yeni bölüm fragmanı ile sevenleri karşısına çıktı. Heyecan ve aksiyonun dur durak bilmediği dizi, yeni maceralarla yoluna devam ediyor. Yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu dizisi oyuncuları ve daha fazlası haberimizde.

HEKİMOĞLU 16. BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu için geçmişle yüzlemşe vakti gelmiştir. Ateş için geçmişin yükü oldukça ağırdır ve karşısına çıkan bu yeni durum İpek dahil herkesi etkiler. Hekimoğlu dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı yayımlandı! Hekimoğlu 15. bölüm izle

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu'nun ekibi Zeynep'in gidişiyle iki kişi kalır. İpek bu sayıyı bir an önce üçe çıkarmak konusunda ısrarlıdır. Hekimoğlu'na yeni adaylarla iş görüşmeleri ayarlar. Hepsi birbirinden donanımlı adaylar gelip giderken Hekimoğlu'nun aklı Zeynep'tedir. Evine gidip işe geri dönmesini ister. Ancak Zeynep'in bunun için çok kişisel bir şartı vardır! Hekimoğlu, hiç alışık olmadığı bu şartı kabul ederse geri dönecektir.

Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı yayımlandı! Hekimoğlu 15. bölüm izle

Tüm bunlar olurken Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'negenç bir hasta gelir. Genç adamın, hastalığının pek çok belirtisi vardır. Ancak bu belirtilerin hepsini birden açıklayan nedeni bulmak hiç kolay olmaz.

Zeynep'in yokluğu beraberinde neler getirir? Hekimoğlu Zeynep'in şartını kabul edecek mi? Hekimoğlu ve ekibi genç hastayı kurtarabilecek mi?

Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı yayımlandı! Hekimoğlu 15. bölüm izle
Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı yayımlandı! Hekimoğlu 15. bölüm izle
Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı yayımlandı! Hekimoğlu 15. bölüm izle

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