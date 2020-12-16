- Hekimlere uluslararası online eğitim
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- Hekimlere uluslararası online eğitim

16.12.2020 12:46 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:52

- Hekimlere uluslararası online eğitim Hekimler deneyimlerini meslektaşlarına ve tıp öğrencilerine online aktaracak.

- Hekimlere uluslararası online eğitim

İSTANBUL - Hekimler deneyimlerini meslektaşlarına ve tıp öğrencilerine online aktaracak.

Liv Hospital ve İstinye Üniversitesi bir uluslararası online eğitim projesine imza attı. International Contemporary Medical Academy of Science (Uluslararası Çağdaş Tıp Bilim Akademisi) ile yapılan işbirliği sayesinde tıbbın farklı uzmanlık alanlarında eğitim hizmeti verilerek, dünyadan birçok hekim ağırlanacak. Birçok farklı ülkeden hekim ve tıp öğrencilerine yönelik tecrübe ve eğitim toplantılarının yapılacağı akademide, uzmanlık dallarına göre güncel yaklaşımlar, yeni uygulamalar, son tedavi yöntemleri ve teknolojiler paylaşılacak.

Hekimler deneyimlerini paylaşacak

Uluslararası alanda eğitim toplantılarının yapılacağı International Contemporary Medical Academy of Science ile hekimler deneyimlerini meslektaşlarına aktaracak. Radyasyon onkolojisinden kardiyolojiye, medikal onkolojiden genel cerrahiye, ortopediden endokrinolojiye farklı alanlardaki uzmanlıklar eğitim platformu Uluslararası Çağdaş Tıp Bilim Akademisi'nde bir araya gelecek.

Tıp öğrencileri de eğitimlere katılabilecek

Hem tıp fakültesi öğrencileri hem de hekimleri buluşturacak olan platformda eğitimler online olarak başlayacak. Akademide hekimler dilediğinde gözlemci ve ihtisas sonrası eğitim için farklı ülke ve hastaneleri ziyaret edebilecek. Yurt dışındaki hastanelerin İstinye Üniversitesi'ne öğrenci gönderebileceği akademi online eğitimler verecek.

- Hekimlere uluslararası online eğitim
- Hekimlere uluslararası online eğitim
- Hekimlere uluslararası online eğitim
- Hekimlere uluslararası online eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER

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