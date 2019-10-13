Hekimler, tıbbi kozmetik uygulamasını önce kadavrada tecrübe ediyor

13.10.2019 15:16

Kadavra Çalıştayı'nda hekimler, kadavra üzerinde kesi, dolgu, toksin ve ip uygulamaları yaptı.

Medikal Estetik Tıp Derneği ve TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı tarafından 11. Kadavra Çalıştayı düzenlendi. TOBB'da 2 gün süren çalıştayda, teorik ve pratik eğitimler gerçekleştiriliyor.

Dört ayrı masada, her masada 5 hekime bir kadavra düşecek şekilde ayrı eğitimcilerle baş boyun kadavrası üzerinde kesi uygulamaları yapılarak damarlar, sinirler, kaslar üzerinde çalışıldı.

Anatomik katmanları tek tek ortaya çıkaran hekimler dolgu, toksin ve ip uygulaması yaptı.

Medikal Estetik Tıp Derneği Başkanı Dr. İbrahim Devrim Gürsoy, kadavra eğitiminin medikal estetik ve tıbbi kozmetoloji uygulamalarındaki önemine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadavra eğitimiyle, bu alanda çalışan hekimlerin alandaki bilgi, tecrübe ve üç boyutlu düşünce biçimini artırabildiğini anlatan Gürsoy, hekimin vakalara müdahale konusunda hastayla karşılaşmadan önce önemli bilgi sahibi olduğunu söyledi. Gürsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadavra eğitimi, hekimin anatomik dokuları yerinde öğrenmesi, işlemin hangi katmanda ve ne şekilde olacağını uygulamalı yapabilmesi, risk teşkil eden bölgelerden uzak durulmasını hastanın karşısına çıkmadan öğrenmesi açısından önemli. Kadavra eğitimi, hekimlerin tıp fakültesini bitirdikten sonra interaktif bir şekilde kadavra üzerinde tüm doku derinliklerine, anatomik olarak tüm doku katmanlarına saygı göstermesini ve doğru uygulama yapmasını sağlıyor. Eğitim, ilerleyen mesleki süreçlerde hekimlerin komplikasyon ve yan etki yaşamamaları için son derece faydalı."

Gürsoy, bir hekim için önceliğin sağlığın korunması, bilimsel uygulamaların takip edilmesi ve hastaya doğru müdahalenin yapılması olduğunu vurguladı. Hekimlerin, kadavra yetersizliği dolayısıyla tıp eğitimleri boyunca nadiren kadavrayla çalışabilme fırsatı yakaladığını dile getiren Gürsoy, çoğu zaman mevcut kadavraların bekletilme şartları ve eskiliğinin, damarlar, sinirler gibi önemli anatomik yapıların ayrıntılı şekilde incelenmesini zorlaştırdığını söyledi.

"Fresh kadavra" denilen kadavraların tüm önemli yapılarının korunmuş ve boyanmış şekliyle hekimlerin incelemesine sunulduğunu anlatan Gürsoy, şunları kaydetti:

"Bu kadavra eğitimi, hekimler canlı dokudaki gibi çalışma fırsatı veriyor. Usta çırak ilişkisinin son derece önemli olduğu hekimlik sanatında, meslek içi paylaşım eğitimci ve kursiyer hekimler arasında bilgi ve tecrübe aktarımı ile sağlanmaktadır. Hekimler, uygulamalı kadavra eğitimlerinde komplikasyon ve yan etkilere yönelik nasıl bir tutum sergileyeceklerini öğrenmekte ve kendilerini alanda hazır ve güvende hissetmektedirler. Eğitim boyunca Sanal Gerçeklik Uygulaması üzerinden üç boyutlu olarak insan vücudunu görme fırsatı sunulmaktadır."

"Tıbbi kozmetik uygulamalarını yapma yetkisi sadece hekime aittir"

Gürsoy, hekim olmayanların, medikal estetik ve tıbbi kozmetik uygulamalarında çalışma yetkisinin bulunmadığının da altını çizdi.

Estetik uygulamaların da insan vücuduna yapılan uygulamalar olduğuna ve saygı, bilgi ve eğitim gerektirdiğine işaret eden Gürsoy, şöyle konuştu:

Bu nedenle, tıbbi kozmetik uygulamalarını yapma yetkisi sadece hekime aittir ve özellikle bu alanda eğitim almış hekimlerce yapılmalıdır. Merdiven altı denilen yerlerde, yetkisiz kişilerin ruhsatsız yaptığı bilinçsiz işlemler en büyük riski oluşturuyor. Unutulmamalı ki doku içinde enjeksiyon yapma yetkisi sadece hekimlerindir. Bu nedenle de dernek olarak bu alanda bilinçlenmeyi ve daha da önemlisi alanda çalışan hekimlerin de bu doğrultuda amaç edinmesini sağlamak en önemli ve kutsal görevlerimizden bir tanesidir.

İkinci aşamada da alanda çalışan hekimlerin bilinçliliği, verilen hizmetin doğru olması, modern çağ insanının mutlu, sağlıklı ve iyilik halinin güçlendirilmesi noktasında son derece değerli olacaktır. Kadavra eğitimleri ilerde mümkün olabilecek medikal estetik temel eğitimlerinin en önemli ayaklarından bir tanesi olarak geleceğimizde de varlığını koruyacaktır."

Kaynak: AA