Hekimler korosu, eğitim için türkü söyleyecek TÜRKİYE'nin farklı bölgelerinden Antalya'ya gelen hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, eğitime destek için türkü söyleyecek.

TÜRKİYE'nin farklı bölgelerinden Antalya'ya gelen hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, eğitime destek için türkü söyleyecek. Çoğunluğu kadınlardan oluşan hekimler korosu, 16 eser seslendirecek.

14 Mart Tıp Bayramı'nda Türkiye'nin farklı bölgelerinden Antalya'ya gelen 'Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı' (KAHEV) üyesi doktorlar, eğitim hayatında maddi zorluklar yaşayan öğrenciler için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Senfoni orkestrasının çalacağı koroda 35'i kadın 50 doktor, 16 eseri seslendirecek. Türk Sanat Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü de konuk sanatçı olarak konsere katılacak. 100 liradan satışa çıkan 800 biletin yarıdan fazlası satıldı.

'Doktorlar Eğitim İçin Söylüyor' projesi kapsamında Avustralya'da yaşayan müzisyen İskender Ozan Toprak da şef olarak Türkiye'ye geldi. Konyaaltı ilçesindeki Zeki Balcı Öğretmenevi'nde hazırlıklarını sürdüren koro, ağırlıklı olarak geleneksel halk müziği eserlerini seslendirecek. 14 Mart'a kadar koro ile çalışmaları bitirmiş olacaklarını ve çok güzel ilerlediklerini ifade eden şef Toprak, "50 kişilik bir koro ile güzel bir çalışma yapacağız. O gün gelen dinleyicilerimiz güzel bir çalışma görecek. 16 eserden oluşan bir repertuarımız var. Türkiye'nin her yerinden farklı eserler olacak. Kaşık sesleri olacak. Solo ve koro eserlerimiz olacak" diye konuştu.Toprak, yarından itibaren koro ile senfoniyi bir araya getireceklerini de kaydetti.

?Koro çalışmalarında hekimlerin eğlenerek çalıştıkları dikkat çekti. Halk oyunları konusunda tecrübesi olan bazı kadın hekimlerin kaşık havası eşliğinde oynaması meslektaşları tarafından alkışlarla desteklendi.

Kaynak: DHA