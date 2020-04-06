Hekimler için korona virüsten korunma maskesi
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İtalya, Sağlık

Hekimler için korona virüsten korunma maskesi

Hekimler için korona virüsten korunma maskesi Hekimler için korona virüsünden koruma maskesi üretimli çalışmaları devam ediyor.

06.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:26

Hekimler için korona virüsten korunma maskesi

ANKARA - Hekimler için korona virüsünden koruma maskesi üretimli çalışmaları devam ediyor.

İtalya'dan ilham alan Endüstriyel Tasarımcı Ayberk Yağız maskeyi doktorlarla birlikte geliştirdiğini ifade etti. Yağız, maske parçalarının 3d yazıcıda ürettiğini belirterek, 3d yazıcı çizimlerinin tüm dünyadaki distribütor ağına dağıttığını kaydetti.

Yağız, maske hakkında bilgi vererek, "Maskeyi taktığınızda Havayı arkadan alıyor. Bir parça tasarladık. Bu parçayı çıkan parçanın yerine oturtuyoruz. Bir cerrahi maske alıyoruz. Maskeden bir parça kesiyoruz. Kestiğimiz parçayı alarak üzerine koyuyoruz. Filtre takılmış oluyor. Gerekirse filtre değişimi yapılabilir. Parçayı üretmek için LCD ekranlı yazıcı kullandık. Bio uyumlu malzeme kullandık. Parçanın FDA onaylı olması önemli" ifadelerini kullandı.

Yağız, maske tasarımında doktorlardan da öneriler aldıklarını belirterek, "Maskenin üst ve alt tarafına hekimler tarafından bulunabilen filtre takılabiliyor. Alt kısmında valf var. Suyun içerisinde yukarıdan nefes alıp aşağıdan havayı vermeyi sağlayan bir valf var. O yüzden maskenin alt tarafında kullanılmak 3d yazıcı yardımıyla bir parça ürettik"

Yağız şöyle konuştu:

"Hekimlere tavsiyem aralardan virüs geçme durumu da olduğunda silikon tabancası ile sabitlenebilir. Filtre takılabilir. Bir hekim hem üstten hem alttan korunabilir."

Hekimler için korona virüsten korunma maskesi

Kaynak: İHA

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Hekimler için korona virüsten korunma maskesi
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