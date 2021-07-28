Hekimler doğa için söyledi
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Hekimler doğa için söyledi

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Hekimler doğa için söyledi Hekimler söyledikleri şarkılarla "Müsilaj" sorununa ve çevre kirliliğine dikkat çekti Samsun'da yaklaşık 30 doktor Türkiye'de son zamanlarda gündeme gelen denizlerdeki müsilaj sorununa ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü'ne özel...

Hekimler doğa için söyledi

Hekimler söyledikleri şarkılarla "Müsilaj" sorununa ve çevre kirliliğine dikkat çekti

SAMSUN - Samsun'da yaklaşık 30 doktor Türkiye'de son zamanlarda gündeme gelen denizlerdeki müsilaj sorununa ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü'ne özel doğa için şarkı söyledi.

Atakum ilçesinde bulunan ve yeşilliği ile herkesi büyülen Çakırlar Korusu'nda ve Dereköy Limanı'nda VM Medical Park Samsun Hastanesi hekimleri doğada meydana gelen çevre kirliliklerine ve müsilaj sorununa dikkat çekmek için "Ormanlar Fidana" ve "Deniz Üstü Köpürür" adlı eserleri seslendirdi. Öncesinde stüdyo ortamından seslendirdikleri şarkılara doğada klip çekti.

Etkinlikle ilgili düşüncelerini paylaşan VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan Sabah, "Biliyorsunuz, son zamanlarda çevre kirliliği çok arttı. Müsilaj olayları ise bunun en canlı örneğidir. Bizler de hekimler olarak buna dikkat çekmek istedik. Doğa için söyledik. Türkiye doğana sahip çık" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Opr. Dr. Fügen Sönmez ise "Doğaya sahip çıkmamız lazım gerçekten. Bu bakış açısını küçük yaşlarda çocuklarımızdan başlayarak bütün topluma yaymamız gerekiyor" diye konuştu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen de "Çevremizin çok kirlendiğinin farkındayız. Bu kirliliğin hepimizin sağlığını tehdit ettiğini gözlemliyoruz. Bizler de hekimler olarak buna dikkat çekmek istedik ve doğa için söyledik" şeklinde konuştu.

WM Medıcal Park Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, "Dünyamızdaki mevcut çevre kirliliğinin yüzde 50'si son 35 yılda meydana gelmiştir. Çevre kirliliğinin bu kadar artmasının nedenlerine baktığımızda nüfus artışı ile birlikte doğal kaynakların bilinçsiz tüketilmesi, hızlı gelişen teknoloji ve sanayi ile birlikte çevreye olan duyarlılığımızın azalmasını gösterebiliriz. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik gelişmelere dur diyemeyiz ama en azından çevreye olan zararlı etkilerini azaltmaya yönelik önlemler alabiliriz. Doğayı korursak geleceğimizi de koruruz. VM Medical Park Samsun Hastanesi olarak çevre kirliliğine dikkat çekmek için hekimlerimiz doğa için şarkı söylüyor" ifadelerini kullandı.

(FAU-SLH-Y)

Hekimler doğa için söyledi
Hekimler doğa için söyledi
Hekimler doğa için söyledi
Hekimler doğa için söyledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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