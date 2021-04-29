Hekimhan Yamadağı'nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

Biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir lokasyona sahip olan Hekimhan Yamadağı'nda keşfedilen ve bilim dünyasına tanıtılan yeni türe "Hekimhan gökbaşı" (Centaurea hekimhanensis) ismi verildi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım ve Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kuddusi Ertuğrul, Prof. Dr. Tuna Uysal ve Doç. Dr. Emrah Şirin tarafından Hekimhan Yamadağı'ndakeşfedilen endemik bitki türü bilim dünyasına tanıtıldı.

Peygamberçiçeğinin yeni bir türünü farklı üniversitelerden akademisyenlerin iş birliği ile bilim dünyasına kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, literatüre pek çok endemik türü kazandıran Doç. Dr. Hasan Yıldırım ve çalışmada yer alan diğer akademisyenleri tebrik etti.

Keşfedilen yenitür Peygamberçiçeği ismine kavuştu

Yeni türün keşif süreci ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Hasan Yıldırım, " Doğduğum yer olan Malatya'da, yeni bir Peygamberçiçeği türü keşfettik. Yeni türü, Konya Selçuk Üniversitesinden bilim insanları ile birlikte bilim dünyasına tanıttık. Türkiye'nin Çançiçekleri (Campanula) üzerine gerçekleştirdiğimiz bir TÜBİTAK projesi kapsamında 2015 yılında Malatya, Hekimhan Yamadağı zirvesinde yaptığımızbir saha çalışması esnasında topladığımızenteresan peygamberçiçeği (Centaurea) üzerine çalışmalar yaptık. Farklı bir tür olabileceği kanısına vardıktan sonra durumu netleştirmek üzere Konya Selçuk Üniversitesinde, konunun uzmanı meslektaşlarıma danıştım. Peygamberçiçekleri üzerine uzun yıllar boyunca çalışmalar gerçekleştiren meslektaşlarım Prof. Dr. Kuddusi Ertuğrul, Prof. Dr. Tuna Uysal ve Doç. Dr. Emrah Şirin tarafından detaylıca incelenen ve değerlendirilen bu bitkinin yeni bir tür olduğu sonucuna varıldı. Detaylı saha çalışmalarının ve laboratuvar çalışmalarının ardından yurt dışı Taksonomik Botanik bilimsel dergilerinden 'Botanica Serbica'da yayınlanarak bilim dünyasına tanıtıldı. Bilimsel ismi Centaurea hekimhanensis Şirin&Yıldırım olan türün Türkçe ismi 'Hekimhan gökbaşı' olarak verildi" diye konuştu.

Yeni keşifle birlikte endemik sayısı 124'e tür sayısı 207'ye yükseldi

Peygamberçiçeği (Centaure) cinsinin dünya genelinde 736 türü bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Yıldırım, "Ülkemizde, 123'i endemik olmak üzere toplamda 206 Peygamberçiçeği bulunuyor. Hekimhan gökbaşı'nın keşfedilişi ile beraber endemik sayısı 124'e ve toplam tür sayısı da 207'ye yükseldi. Bu güzel bitki, 1 hafta önce ismine kavuştu ve bilim camiasına merhaba dedi. Memleketim olan Malatya'ya yeni bir türün daha eklenmesi ayrıca büyük mutluluk verici benim için. 2 yıl önce aynı alanda 'Hekimhan soğanı'nı (Allium yamadagensis Yıldırım & Ekşi) bilim dünyasına tanıtmıştık.Hekimhan'da yer alan Yamadağı biyolojik çeşitlilik açısından çok önemli bir nokta.Bu alan maalesef aşırı hayvan otlatma baskısında kalan bir lokasyon. Bunun için bu tarz lokal endemik türlerin nesilleri tehlike altında bulunuyor" dedi.

Kaynak: Bültenler