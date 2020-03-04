04.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:32

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bizim yönetim anlayışımızda, katılımcı belediyecilik ve halka birlikte yönetim ilkesi içerisinde, yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları halkla birlikte istişare ederek hizmet etmektir" dedi.



Malatya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı ilçelerde yapılan yatırım ve hizmetler ile 2020 yılı hedeflerinin görüşüldüğü çalıştayın ilk gününde Hekimhan ve Kuluncak heyetlerini ağırladı.



Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Kuluncak Kaymakamı Okan Daştan, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.



Toplantıda kısa bir konuşma yapan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bizim yönetim anlayışımızda katılımcı belediyecilik ve halka birlikte yönetim ilkesi içerisinde, yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları halkla birlikte istişare ederek, yol haritamızın ve yön pusulamızın belirleneceğini seçimden öncede belirtmiştik. Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız hizmet ve yatırımlarda vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dikkate alıyor ve değerlendirmelerimizi ona göre gerçekleştiriyoruz. 2020 yılı genel anlamdaki programların değerlendirilmesi için ilçe kaymakamlarımızı ve ilçe belediye başkanlarımızı, meclis üyelerini misafir ederek, görüş ve önerilerini değerlendireceğiz " dedi.



Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir de, "Malatya Büyükşehir Belediyemizin 2020 yatırım ve hizmet değerlendirmesi üzerine toplandık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçemiz 1900 kilometre kare yüz ölçüme sahip. Malatya'nın en dağlık ve en geniş coğrafi alanlarından biri. Sahip olduğu Yama dağı, diğer kültürel, turistik ve jeopolitik, bilhassa yer altı kaynakları itibariyle Malatya'nın zenginliğine zenginlik katan ilçelerin başında geliyor.



Bu itibarla, alt yapı ve üst yapı yatırımları ile Hekimhan Malatya'nın parlayan yıldızı olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.



Karadağ: "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum"



Çalıştaydan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti. Hekimhan'da yapılan çalışmaların birlik, beraberlik içerisinde uyumlu bir şekilde yapıldığına dikkat çeken Başkan Karadağ, "Göreve geldikten sonra Başkanımız ile birlikte hep istişarelerde bulunduk. Bizim işimiz siyaset değil, bizim işimiz hizmet dedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız hiçbir ayrım yapmadan 13 ilçemize hizmet ediyor. Bizler onun yanındayız" dedi.



Hekimhan AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan ise, "Büyükşehir Belediyemiz Hekimhan ilçemizde çalışmalar gerçekleştiriyor. Bizde Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Eksiklerimiz var ama yapılıyor. Durmak Yok Yola Devam sloganıyla Büyükşehir Belediyemizin yanındayız" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan düzenlenen çalıştay kapsamında Hekimhan heyetinden sonra Kuluncak ilçesi heyetiyle de bir toplantı gerçekleştirdi.



Düzenlenen toplantı sırasında Kuluncak Kaymakamı Okan Daştan yaptığı konuşmada, Kuluncak'a yapılacak olan hizmet, yatırım ve projelerle ilgili görüşmek için bir araya geldiklerini söyledi.



Kuluncak'ın sorunlarını çözüme kavuşturmak için bir araya geldiklerini belirten Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ise "Kuluncak'ımızın önceliği içme suyu, kanalizasyon ve yol problemi. 2019 yılında bu çalışmalar ilçemizde yapıldı. Bu çalışmalar bu yılda devam edecek" şeklinde konuştu.



Kuluncak AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Boyraz'da yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti. Boyraz, "Kuluncak ilçemizin sorunları başkanımızın ilgisi sayesinde çözülüyor. Bu toplantının amacı hizmetleri doğru planlamayla sağlıklı bir şekilde almak. Bunun koordinasyonunu sağlamak. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından ilgili daire başkanları sunum eşliğinde 2019 yılı içerisinde verilen hizmetler ile 2020 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.



Öte yandan yapılan açıklamada, Çalıştay kapsamında diğer ilçe yöneticileri ile de toplantılara devam edileceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA