Hekimhan-Sivas Kara Yolu Açıldı

Hekimhan-Sivas Kara Yolu Açıldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan Hekimhan - Sivas kara yolu ulaşıma açıldı.

Hekimhan-Sivas Kara Yolu Açıldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan Hekimhan - Sivas kara yolu ulaşıma açıldı.

Karayolları ekipleri, Hasançelebi Mahallesi'ndeki yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Hekimhan-Sivas kara yolunu ulaşıma açtı.

Kontrollü olarak ulaşım sağlanan kara yolunda polis ekipleri, sürücülerin yola devam etmesine zincir takmaları koşuluyla izin veriyor.

Karayolları ekipleri, yolun tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et