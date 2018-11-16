Hekimhan-Sivas Kara Yolu Açıldı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan Hekimhan - Sivas kara yolu ulaşıma açıldı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan Hekimhan - Sivas kara yolu ulaşıma açıldı.
Karayolları ekipleri, Hasançelebi Mahallesi'ndeki yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Hekimhan-Sivas kara yolunu ulaşıma açtı.
Kontrollü olarak ulaşım sağlanan kara yolunda polis ekipleri, sürücülerin yola devam etmesine zincir takmaları koşuluyla izin veriyor.
Karayolları ekipleri, yolun tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.