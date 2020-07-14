Hekimhan Öğretmenevi'ne 15 Temmuz rölyefi Hekimhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Vural Vahap Şahinoğlu, öğretmenevinin bir duvarına 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların tasvir edildiği rölyef yaptırdı.

Hekimhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Vural Vahap Şahinoğlu, öğretmenevinin bir duvarına 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların tasvir edildiği rölyef yaptırdı.

Şahinoğlu, yaptığı açıklamada, rölyefte FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananlar ve halkın darbecilere karşı verdiği mücadelenin anlatıldığını söyledi.

Rölyefte darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ön planda olduğunu kaydeden Şahinoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olduğu sürece, onun arkasında bu millet güçlü durduğu sürece bir daha böyle bir darbeye kimse girişemeyecektir ve kalkışamayacaktır. Biz de tarihe kara bir leke olarak geçecek terör örgütünün yapmış olduğu bu darbe girişimini bu resimle asla unutturmayacağız." dedi.

Kaynak: AA