Hekimhan Muhtarlar Derneği'nden CHP'ye Ziyaret

CHP İl Başkanı Kiraz, Hekimhan'da depremzedelerin mağduriyetinin devam ettiğini belirterek, bölgede tekrar bir hasar tespiti yapılmasını istedi. Kiraz, paletleme tesisinin Sivas'a kaydırılmak istenmesini de eleştirerek, "Tozu Hekimhanlılar yutuyorsa, tesis de Hekimhan'da olmalı" dedi.

Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Şatır ile 20 mahalle muhtarı CHP Malatya İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Enver Kiraz ve parti yöneticileri ile görüştüler. Dernek Başkanı Şatır burada yaptığı konuşmada, "Siyasi partilerimizi ziyaret ederek Hekimhan'ın sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendiriyoruz. Bugün CHP İl Başkanlığımızı ziyaret ederek hem seçimlerini gerçekleştiren yeni yönetime hayırlı olsun dileklerimizi ileteceğiz, hem de Hekimhan'ı konuşacağız" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her zaman söylüyoruz Hekimhan'ın bizim yanımızda ayrı bir yeri var. Hekimhan çok örnek bir ilçemiz. Bakış açısıyla, herkesin barış içerisinde, kardeşçe yaşadığı, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıktığı önemli bir ilçemiz. Birçok Anadolu ilçelerine de örnek olacak bir ilçeye sahibiz. Biz öyle değerlendiriyoruz. Muhtarlarımız her kesimden, siyasi görüşü ne olursa olsun oy alarak seçiliyorlar. Dolayısıyla hizmete de böyle bakıyorlar. Hepsi de kendi bölgesine hizmet götürmek için koşuşturuyor, gecesini gündüzüne katıyor. Muhtarlığın zor bir durum olduğunu bilenlerdeniz" ifadelerini kullandı. Hekimhan ilçesinin demir madenleri ile bilindiğini dile getiren Kiraz, "Demir cevheri zenginleştirme ve paletleme tesislerinin Sivas'a kuruluyor olması kabul edilir bir şey değil. Hekimhanlılarla birlikte bu tasarrufa karşı mücadele edeceğiz. Çünkü demir Hekimhan'ın değeriyse, tozunu Hekimhanlılar yutuyorsa işleme tesisinin de Hekimhan'da olması lazım. Hekimhan'ın onu güzelleştirmesi ve katkı sunması lazım. Malatya'da da çeşitli girişimler yapılıyor. Gerek belediye olarak gerek kaymakamlık olarak ve muhtarların girişimi var. Bu konuda Hekimhanlıları desteklediğimizi ve yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kiraz, Hekimhan'ın diğer sorunlarını da değerlendirerek, "Hekimhan Malatya bağlantı karayolları ve Sivas bağlantı karayollarında çalışmalar devam ediyor. Biraz gecikmeler var. Yolu bir an önce bitirmelerini bekliyoruz. Hekimhan'ı en çok ilgilendiren konulardan biri de hızlı tren. Bir an önce onun da hizmete girmesi gerekiyor. Depremden zarar gören köyler var. Depremzedelerin konutlarının bir an önce yapılması gerekiyor. Müracaatlar alınıyor ama depremden zarar gören vatandaşların Malatya il sınırları içerisinde bir başka evleri varsa bu kişilere yardım yapılmıyor. Bu uygulama yanlış uygulamadır. İnsanlar zaten mağdur olmuşlar. Bu insanların bir de bürokratik engellerle mağdur edilmeleri kabul edilemez. Depremin ardından deprem sigortaları olmadığı için tespit yaptırmayan afetzedeler, DASK şartı kaldırıldıktan sonra mağdur edildiler. Deprem konutları için yeni bir tespit yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Şatır ve mahalle muhtarları tarafından CHP İl Başkanı Enver Kiraz'a plaket takdim edildi. - MALATYA