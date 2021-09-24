Hekimhan Maden Tesisleri Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hekimhan Maden Tesisleri Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hekimhan Maden Tesisleri Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan ilçesinde faaliyet gösteren bir maden firmasını ziyaret etti.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan ilçesinde faaliyet gösteren bir maden firmasını ziyaret etti.

Türkiye'de demir madenciliğinde önemli bir yer tutan Hekimhan İlçesinde faaliyet gösteren Maden sahasını ve tesislerini gezen Gürkan'a, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'da eşlik etti. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Maden firmasının Genel Müdürü Recep Işıkcı, "2014 yılında kurulan ve 2020 yılına kadar ARGE'si devam eden tesisimiz, Türkiye'de tek olan kalsinasyon tesisi. Demirin kalsinasyon işlemini tesisimizde yapıyoruz. Yüzde 37 olan siderit mineralimizi, yüzde 55 konsantreye çıkartıp zenginleştirme işlemini yapıyoruz. %55'den sonra satılabilir bir ürün elde ediyoruz. Bölge, siderit mineralli bakımından oldukça zengin. Tesisimiz, bölgeyi ekonomiye kazandırmak için 2014 yılında büyük yatırımlarla birlikte bölgeye kazandırılan bir tesis. Tesisimiz Türkiye'de tek, dünyada ise örneği olmayan bir tesis. Tesisimiz stratejik bir öneme de sahip. Türkiye'nin demire olan ihtiyacının ithalatını durdurmak ve ülkemize demir madenlerini kazandırmak açısından önemli bir tesis" dedi.

Hekimhan Madencilik tesislerinin Hekimhan'a, Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacağını dile getiren Gürkan, "Hekimhan bölgesi özellikle demir yatakları rezervleri bakımından Türkiye'nin en geniş rezervlerinin olduğu bir bölge. Sağ olsun Kolin Holding kolları sıvamış ve bölgeye 75 milyon dolarlık bir yatırımla tesisi 2014 yılında bitirmiş. 6 senelik bir süreçte ARGE çalışmaları devam etmiş. Tesis, 2021 yılında faaliyete geçerek demiri zenginleştirerek ilgili yerlere ihracatının gerçekleştirilmesi veya ilgili yerlerde işlenmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin en zengin demir yataklarının bölgede olması nedeniyle Kolin firmasının yetkililerinin 50 milyon euroluk bir yatırımın daha planlandığını öğrendim. Bu gelişme Malatya ve Hekimhan açısından da sevindirici bir durumdur. İnşallah 50 milyon euroluk yatırımla birlikte istihdam ve üretim noktasında Hekimhan ve Malatya'ya ayrıca ülkemize katma değer noktasında önemli katma değer elde edilecektir" şeklinde konuştu.

Zenginliklerimizin milletimizin ve halkımızın refahına dönüştürülmesi noktasında müteşebbis olan kardeşlerimizi kutluyor ve tebrik ediyorum. Biz belediye olarak müteşebbis kardeşlerimize her zaman her yerde belediyemizin imkanları ölçüsünde desteklerimizi sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte yatakların ve yolların değiştirilmesi sürecinde ilgili birimlerimiz gerekli yardımı sağlayacaklardır. Tesiste çalışmaları yapan müdürlerimize, işçilerimize ve Kolin Holding yönetim kurulu başkanı ve üyelerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hekimhan Madencilik Genel Müdürü Recep Işıkcı, Gürkan'a demir madeninden yapılan portresini hediye etti. - MALATYA

Hekimhan Maden Tesisleri Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m²'lik oda için 1.250 TL kira istiyorlar

Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m²'lik oda için 1.250 TL kira istiyorlar

 Tarlada 2.5, markette 8 lira! Elma üreticisi isyanda

Tarlada 2.5, markette 8 lira! Elma üreticisi isyanda

 İngiliz turistler 4 aylık 'kırmızı liste' engelinden sonra yeniden Antalya'da

İngiliz turistler 4 aylık 'kırmızı liste' engelinden sonra yeniden Antalya'da
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tanem Sivar Şevval Şahin Caner Cindoruk Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Balotelli Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Donald Trump Yemek Tarifleri Adnan Menderes Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hekimhan Maden Tesisleri Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 18:08:43. #1.17#