Hekimhan ilçesinde asfalt çalışması başladı Malatya'nın Hekimhan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ilçe belediyesi asfalt çalışmasına başladı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ilçe belediyesi asfalt çalışmasına başladı.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, 2019 yılında tamamlanamayan asfaltlama çalışmasını bu yıl tamamlamayı planladıklarını belirterek, cadde ve sokakların asfaltlarının yenileneceğini söyledi.

Asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Karadağ, "Bugün Gafla Gediği mevkisinde yama çalışmalarımıza başladık. Buradaki çalışmalar bittikten sonra Budaklı Mahallesi ve ilçe mezarlığı haftaya sıcak asfalt yapılacak. Hekimhan ilçemize en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızla ilçemiz temiz, modern sokaklara ve konforlu yollara kavuşuyor. Çok kısa bir süre içerisinde kalan sokaklarımızı da yenileyeceğiz. Üstyapı çalışmalarımızı ilçedeki tüm cadde ve sokakların yenilenmesiyle sonuçlandıracağız. Hekimhan ilçemizi daha modern bir hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Karadağ, asfaltlama çalışmasında kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert'e teşekkür etti.

Kaynak: AA