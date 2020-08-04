Hekimhan İlçe Mezarlığında asfalt çalışmasına başlandı
Malatya'nın Hekimhan İlçe Mezarlığında sıcak asfalt dökme çalışmalarına başlandı.
04.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:03
Malatya'nın Hekimhan İlçe Mezarlığında sıcak asfalt dökme çalışmalarına başlandı.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan ve CHP İlçe Başkanı Mustafa Mutlu Hekimhan İlçe Mezarlığında başlayan sıcak asfalt dökme çalışmalarını inceledi.
İlçe Mezarlığında 1 kilometrelik yolun asfaltlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA