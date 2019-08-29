Hekimhan İlçe Mal Müdürü Ercan görevine başladı

29.08.2019 17:04

Malatya'nın Hekimhan İlçe Mal Müdürlüğüne atanan Yeliz Ercan görevine başladı.

Van'ın Çatak İlçe Mal Müdürlüğünden, Hekimhan İlçe Mal Müdürlüğü görevine atanan Yeliz Ercan, ilçedeki görev süresince insan odaklı bir hizmet içerisinde olacağını söyledi.

Mükelleflerine ziyarette bulunacağını aktaran Ercan, "Mükelleflerimize zaman içerisinde ziyaretler gerçekleştirerek, mükelleflerin sıkıntılarını dinleyerek, onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Devletimiz ve milletimiz için verimli hizmetlerde bulunmak üzere buradayız. İlçemizdeki mesai arkadaşlarımızla birlikte görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA