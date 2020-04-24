Hekimhan'da ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı Malatya'da Hekimhan ilçesinde ramazan geleneğini sürdüren davulcular, sahur mesailerine başladı.

Malatya'da Hekimhan ilçesinde ramazan geleneğini sürdüren davulcular, sahur mesailerine başladı.

Karadağ, ramazanın ilk sahurunda belediye tarafından görevlendirilen davulcularla ilçedeki cadde ve sokakları gezerek, vatandaşları sahur için uyandırdı. Davulculara Belediye Başkanı Turan Karadağ'da eşlik etti.

Karadağ, bu geleneğin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bu ayda tüm Müslümanların en yakınından başlayarak komşu ve akrabalarını gözetmeleri, yoksul ve garibanlara yardımcı olmaları, onlarla sofralarını paylaşmaları büyük önem arz etmektedir. Bu ayda, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği mübarek ramazan ayında, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada yaşanan virüslerin, acıların ve zulümlerin son bulmasını, oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA