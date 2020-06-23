Hekimhan'da maden ocağındaki iş makinesi ile projektöre zarar verildi
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde maden ocağındaki iş makinesi ile projektöre zarar verildi.
23.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:06
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde maden ocağındaki iş makinesi ile projektöre zarar verildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Deveci Mahallesi'ndeki maden ocağında park halinde bulun dozerin yakılmaya çalışıldığı, projektörde ise mermi izleri gören çalışanlar durumu jandarmaya ekiplerine haber verdi.
Bölgeye giden jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Edinilen ilk bilgiye göre olayın terör saldırısı olmadığı bildirildi.
Kaynak: AA