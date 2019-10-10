Hekimhan'da kaza: 2 yaralı

10.10.2019 16:19

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya'nın Hekimhan ilçesi, İlhan Deniz Bulvarında meydana geldi. Mehti Öztürk idaresindeki 44 KY 342 plakalı kamyonet, akaryakıt istasyonuna girmeye çalışırken, Halil Akbulut idaresindeki 44 J 5147 plakalı minibüs, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. Kamyonet sürücüsü Mehti Öztürk ve yanında bulunan Hacı Halil Öztürk yaralandı. Yaralılar Hekimhan Devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Devlet Hastanesine sevk edildi.



İlçe trafik olayla ilgili soruşturma başlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA