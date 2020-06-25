Hekimhan'da ilaçlama çalışması Malatya'da Hekimhan ilçesinde, sinek ve haşereler karşı ilaçlama çalışmasına başlandı.

Malatya'da Hekimhan ilçesinde, sinek ve haşereler karşı ilaçlama çalışmasına başlandı.

Belediye ekipleri, vatandaşların haşere ve sineklerden uzak bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışması başlattı. Ekipler, ilçe merkezindeki cadde, sokak ve mahallelerde haşerelerin üreme kaynağı olan yerleri ilaçlıyor.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, ilaçlama çalışmasıyla ilgili, "Aşırı sıcaklara bağlı olarak artan haşerelere karşı kentin tüm cadde ve sokaklarında ilaçlama yapıyoruz. Yapılan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mahallelere bırakılan çöp konteynerleri de belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atmayacak, düzeyde hazırlanan ilaçlama sezon sonuna kadar belirli aralıklarla devam edecek." diye konuştu.

Karadağ, haşerelerin üreme yerlerini, tespit ederek, belirlenen plan doğrultusunda ilaçlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA