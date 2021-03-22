Hekimhan'da 3 bin 300 dekar alan suya kavuşacak
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Hekimhan'da 3 bin 300 dekar alan suya kavuşacak

22.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:52
Hekimhan'da 3 bin 300 dekar alan suya kavuşacak

Malatya'nın Hekimhan İlçesi'nde 3 bin 300 dekar tarıma elverişli arazi cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak.

Malatya'nın Hekimhan İlçesi'nde 3 bin 300 dekar tarıma elverişli arazi cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak.

Hekimhan Karadere Göleti sulaması işine ait sözleşme imzalandı.

Kil çekirdekli homojen dolgu tipinde, temelden 39 metre yüksekliğinde inşa edilmekte olan gölet tamamlanınca gölette depolanacak 1 milyon 950 bin metreküp su ile tarım arazileri sulanacak.

Hekimhan Karadere Göleti Sulaması işine ait sözleşme kapsamında, 3 bin 300 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak. - MALATYA

Hekimhan'da 3 bin 300 dekar alan suya kavuşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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