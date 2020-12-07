Hekimhan'da 3,3 büyüklüğünde deprem
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Hekimhan'da 3,3 büyüklüğünde deprem

07.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:45
Hekimhan'da 3,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkuttu.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkuttu.

AFAD verilerine göre, saat 03,57'de meydana gelen yerin yaklaşık 7 kilometre altında oluşan 3,3 büyüklüğündeki depremde ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi. Bu arada, Malatya'nın Pütürge İlçesi merkezli olarak saat 05,22'de 1,4 büyüklüğünde deprem de kaydedildi. Doğu ve Güney Anadolu fay hattının geçtiği Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli olan fay hattında, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden büyük oranda etkilenen Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 200 ev ise hasarlı olması nedeniyle oturulmaz raporu verilmesinden yıkılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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