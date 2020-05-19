Hekimhan'da 19 Mayıs kutlamaları
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Hekimhan'da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde de çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hekimhan'da 19 Mayıs kutlamaları
19.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:01

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde de çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki törene, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Kırmızı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mahmut Karaca, daire amirleri ve öğretmenler katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Karaca'nın Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla tören sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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