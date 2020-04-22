Hekimhan Belediyesi Türk bayrağı dağıttı Hekimhan Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Hekimhan Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Belediye Başkanı Turan Karadağ, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçe halkına Türk bayrağı dağıttı. Başkan Karadağ, dağıtım sırasında 23 Nisan akşamı saat 21.00'de herkesi balkonlardan İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti. Kaynak: AA