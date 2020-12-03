Hekimhan Belediyesi 4 ay kira almayacak
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Hekimhan Belediyesi 4 ay kira almayacak

03.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:02
Hekimhan Belediyesi 4 ay kira almayacak

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında 4 ay iş yeri kiralarının alınmayacağını açıkladı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında 4 ay iş yeri kiralarının alınmayacağını açıkladı.

Hekimhan Belediyesi, kiracılarının Aralık 2020 -Mart 2021 tarihleri arasını kapsayan 4 aylık dönemin kiralarını almamasını kararlaştırdı.

Hekimhan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar yaşayan değerli esnaf kardeşlerimizi düşünerek Belediye Meclis üyelerimiz ile beraber Aralık 2020 - Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan 4 aylık dönem için kira ücretlerinin alınmaması kararlaştırılmıştır. Belediye mülklerini işleten esnafımızın içi rahat olsun. Tüm ülke olarak Covid-19 ile mücadele ederken sağlığımızı düşündüğümüz kadar, Hekimhan Belediyesi olarak bize düşen ekonomik yükün altına el uzatmasını da görev biliyoruz. Bugüne kadar yanlarında olduğumuz esnaflarımızı bu zor günlerde de güçlü bir destek verelim istedik ve 4 ay boyunca kira alınmamasına karar verdik. Hekimhan Belediyesi olarak esnafımızı korumak zorundayız ve esnafımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Hekimhan Belediyesi 4 ay kira almayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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