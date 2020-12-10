Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:57
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AA'nın

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğraflarını inceleyen Karadağ, beğendiği kareyi oyladı.

Karadağ, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafına oy verdi.

Karadağ, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından Anadolu Ajansının geleneksel hale gelen Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldım. Bu fotoğraflar görselliğinin ötesinde hikayesi ile basın tarihi açısından da büyük önem taşıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar

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