Hekimhan'a yerli kırmızı mercimek ekimi yapıldı
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Hekimhan'a yerli kırmızı mercimek ekimi yapıldı

Hekimhan'a yerli kırmızı mercimek ekimi yapıldı
01.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:18

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, bitkisel üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla deneme amaçlı yerli kırmızı mercimek ekimi yapıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, bitkisel üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla deneme amaçlı yerli kırmızı mercimek ekimi yapıldı.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından marjinal tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla Hekimhan ilçesi Yeşilkale mahallesinde 10 dekarlık alanda yerli kırmızı mercimek ekimi gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal ve teknik personeller katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, ilçede deneme amaçlı mercimek ekimiyle ilgili verdiği bilgide, "Faaliyet kapsamında ilimiz Hekimhan ilçesi Yeşilkale Mahallesinde bulunan 10 dekarlık araziye Adıyaman ilinden getirilen Mansur Mercimek Tohumu teknik personellerimiz tarafından uygun görülen arazide ekim öncesi faaliyetleri de yapılarak ekim faaliyeti gerçekleştirildi. Tohum ve Gübre bedellerinin tamamı il müdürlüğümüz tarafından karşılanmış olup projenin takibi kurumumuzca yapılacaktır. Müdürlüğümüz bitkisel üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla bölgeye uygun görülen tohum çeşitleri ile çalışmalarına devam edecektir" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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