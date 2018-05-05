Hekim Yapı Aş, Tebif Fuarına Katıldı

Hekim Holding'in şirketlerinden biri olan Hekim Yapı A.Ş., 19-22 Nisan 2018 tarihinde, Ankara'da gerçekleşen TEBİF (Türkiye İnşaat Teknolojileri ve Endüstriyel Yapı) Fuarı'na HekimBoard, HekimPanel, HekimPor ve HekimPan markalarıyla katıldı.

Holdingten yapılan açıklamaya göre fuar, Toki, Emlak Konut, Kiptaş, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Metro İstanbul'un destekleri ve katılımlarıyla gerçekleşti.

Ankara Congresium'da bu sene ilki düzenlenen TEBİF Fuarı bölge ülkeleri ve uluslararası arenada Türk inşaat sektörünü bir üst seviyeye taşıdı. Yapı teknolojileri, inşaat malzemeleri, bina iç ve dış donanımları, ekipmanları ve uygulamalarının yer aldığı ve birçok firmanın katıldığı TEBİF Fuarı, Ankara başta olmak üzere tüm şehirlerden gelen ziyaretçiler ile oldukça yoğun ve aktif geçti.

Fuar açılışı ve açılış konuşması Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan tarafından gerçekleştirildi. Açılış sonrası Hekim Yapı standını gezen, bakan, milletvekilleri ve kurum genel müdürleri, markalar ve ürünler hakkında bilgi aldı.

4 gün süren ve Hekim Yapı için özel olarak tasarlanan stantta, özellikle yerli malı üretimi vurgusu ile özellikle iç ve dış cephe kaplama malzemesi olarak kullanılan HekimBoard fibercement doğal çimento levhalar; poliüretan, taşyünü ve EPS dolgulu sandviç duvar ve cephe panelleri olarak kullanılan HekimPanel, beyaz ve karbonlu EPS ısı yalıtım ve enjeksiyon ürünleri olarak kullanılan HekimPor ve prefabrike yapıların EPS yalıtımlı HekimBoard hazır yapı duvar paneli olarak kullanılan HekimPan markalı ürünler sergilendi.

4 gün boyunca; TOKİ, Emlak Konut, Kiptaş, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve birçok kamu yetkilisi standı gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

HekimBoard doğal çimento levha yapı kaplama ürünleriyle A1 sınıfı yanmazlık ve duvar sistemi olarak F120 (120 DAKİKA) yangına dayanım belgesine sahip olan Hekim Yapı; özellikle stant içerisinde bulunan ve yanmazlık testinin ziyaretçiler tarafından canlı olarak yapılabildiği fibercemet yanmazlık testi mini standı ilgi ile karşılandı.