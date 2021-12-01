Hekim, Pratisyen Hekim, Diş Hekimi maaşına zam mı yapıldı 2021? Hekimlerin güncel zamlı maaşı ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek?

Hekim maaşlarına zam mı geldi? Yeni Hekim maaşları ne kadar oldu? Pratisyen Hekim maaşlarına kaç TL zam yapılacak? Diş Hekimi maaşlarına kaç TL zam yapılacak? İşte bilgiler...

HEKİM, PRATİSYEN HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK 2021?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamayla doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapılacağını söyledi. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Koca'nın müjdesinin ardından hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti grup toplantısının ardından sağlıkçılara yönelik zamlarla ilgili konuştu.

Hekimlere 5.000 Tl'ye kadar zam planlandığını belirten Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz" dedi.

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Bakan Koca'nın açıklamalarının üzerinden henüz 4 saat geçmişken, konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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