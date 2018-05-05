Hekim Holding Sosyal Medya Projelerine Devam Ediyor

Hekim Holding tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ömer Hekim Resim Yarışması bu yıl Hendek Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri arasında yapıldı.

Holdingten yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 3. Ömer Hekim Resim Yarışması başlığı altında düzenlenen yarışma, 1-2. sınıflar ve 3-4. sınıflar olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirildi.

Yarışma, A3 kağıt boyutunda, serbest boya stilinde yapıldı. Her iki kategoride ön elemeyi geçen 50 kişiye katılım hediyesi dağıtılırken, her iki kategoride ilk üçe giren öğrencilere, birincilere bisiklet, ikincilere scooter, üçüncülere eğitici oyun setleri olmak üzere farklı hediyeler verildi.

Ticari faaliyetleri dışında sosyal sorumluluk projelerine de önem veren ve böylelikle hem ülke ekonomisinin hem de toplumun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Hekim Holding, sosyal sorumluluk projelerini sürdürülebilir kılmak için çalışmalarına devam ediyor.