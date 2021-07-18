Heimlich manevrasıyla hayata tutundu
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Heimlich manevrasıyla hayata tutundu

Heimlich manevrasıyla hayata tutundu
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'de, boğazına ekmek kaçan vatandaş, büfe çalışanı tarafından yapılan heimlich manevrasıyla kurtuldu.

İZMİR'de, boğazına ekmek kaçan vatandaş, büfe çalışanı tarafından yapılan heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Konak ilçesi Anafartalar Caddesi'nde dün bir büfeye gelen kimliği öğrenilemeyen erkek, su satın aldı. Suyu içen vatandaşın öksürmesinden şüphelenen tekel bayi çalışanı Hasan S., hemen müdahale ederek ona heimlich manevrası yaptı. Boğazına kaçan ekmekten kurtulan vatandaş, rahat nefes aldı. O anlar, iş yeri kamerasına yansıdı.


Heimlich manevrasıyla hayata tutundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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