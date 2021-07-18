Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
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Heimlich manevrası yine hayat kurtardı

Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde boğazına ekmek kaçan şahıs, büfede bulunan bir kişinin yaptığı Heimlich manevrası ile ölümden döndü.

İzmir'in Konak ilçesinde boğazına ekmek kaçan şahıs, büfede bulunan bir kişinin yaptığı Heimlich manevrası ile ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz cumartesi günü Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi. İddiaya göre büfeden su satın alan bir müşteri, suyu içerken öksürmeye başladı. Nefes alamayan vatandaşa büfede bulunan Hasan S. tarafından Heimlich manevrası uygulandı. Hasan S.'nin müdahalesinin ardından nefes alamayan vatandaşın ağzından ekmek parçası çıktı. Yaşanan korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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