Heijan - Bi Bedeli Var sözleri | 'Bi Bedeli Var' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Heijan - Bi Bedeli Var sözleri | 'Bi Bedeli Var' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Heijan - Bi Bedeli Var sözleri | 'Bi Bedeli Var' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

3 gün önce Youtube'a yüklenen ve kısa sürede 1.5 milyon ve 99 bin beğeni alan Bi Bedeli Var şarkısının sözleri merak edildi. Peki Heijan - Bi Bedeli Var şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Heijan'ın yeni şarkısı Bi Bedeli Var sözleri ile birlikte sizlerle...

HEİJAN - Bİ BEDELİ VAR SÖZLERİ

Payımıza iş koyan birileri var

Ölüleri boş koy dirileri var

Silivri F tipi Maltepe sübyan

Seçtiğin hayatın bi' bedeli var

Bi' bedeli var, bi' bedeli var

Seçtiğin hayatın bi' bedeli var

Bi' bedeli var, bi' bedeli var

Seçtiğin hayatın bi' bedeli var

---

Amacını kovala etme tereddüt

Patlat merhamet hasmına güldür

Yok suç kabulü hak edeni öldür

Yağsın mermiler üstüne düşsün

Janti takımlı beyaz yaka kodoman

Gece tek, tenhada para saçıp gidecek

Gözü kara birileri işlerini çözecek

Düşecek gidip onu adına yürüyecek

Aslında buraları biliyorlar

Kirli işlerini burada çözüyorlar

İllegali kovalayıp legale dönüyorlar

Yatırımı sokağa yapıp kolayca büyüyorlar

---

Onlar, gördüğün yüzler hep onlar

Biri vurulursa suçlu onlar

Ekranda gördüğün adamlar

Masumu oynayıp sokağı suçlar

---

Onlar, gördüğün yüzler hep onlar

Biri vurulursa suçlu onlar

Ekranda gördüğün adamlar

Masumu oynayıp sokağı suçlar

---

Bu da kurulu bi' düzen aslında

Yemle çol-çocuğu para bassınlar

Tabi düşünce hasmına mermi

Patlatır onlar, cezayı sırtlar

Rahat ol bunu bilmiyor onlar

Bas parayı sussun özgür medya

Ateşle üç, beş gecekondulara

Git rezidanslara, arsalara

Tabi canını sıkılır bir ara

Koskoca pasta hani payım aslan?

İhale sıkıntı, dişli rakipler

Çözümse belli: "Kirli Sokaklar"

Hadi bakalım lan, hah, hah

Kravat boğazını sıkacak bir ara

Bu masumlar, pa, pa

Kendi tetikçisi kafasına basacak

Yok öyle dava

Adınıza mermi patlatan adamlar

Namluyu size çevirince yobazlar onlar

---

Onlar, gördüğün yüzler hep onlar

Biri vurulursa suçlu onlar

Ekranda gördüğün adamlar

Masumu oynayıp sokağı suçlar

---

Onlar, gördüğün yüzler hep onlar

Biri vurulursa suçlu onlar

Ekranda gördüğün adamlar

Masumu oynayıp sokağı suçlar

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Heijan - Bi Bedeli Var şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı kısa sürede 1.5 milyon izlenme ve 99 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz-Müzik: Heijan

Aranje: Ateş Berker Öngören

Mix&Mastering: Buğra Kunt

Klarnet : Berkan Keser

Cello : Osman Cello

Director: Tahsin Güney

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ersin Tatar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Heijan - Bi Bedeli Var sözleri | 'Bi Bedeli Var' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:24:55. #1.16#

title