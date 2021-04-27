Heijan - Bi Bedeli Var sözleri | 'Bi Bedeli Var' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

3 gün önce Youtube'a yüklenen ve kısa sürede 1.5 milyon ve 99 bin beğeni alan Bi Bedeli Var şarkısının sözleri merak edildi. Peki Heijan - Bi Bedeli Var şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Heijan'ın yeni şarkısı Bi Bedeli Var sözleri ile birlikte sizlerle...

HEİJAN - Bİ BEDELİ VAR SÖZLERİ

Payımıza iş koyan birileri var

Ölüleri boş koy dirileri var

Silivri F tipi Maltepe sübyan

Seçtiğin hayatın bi' bedeli var

Bi' bedeli var, bi' bedeli var

Seçtiğin hayatın bi' bedeli var

Bi' bedeli var, bi' bedeli var

Seçtiğin hayatın bi' bedeli var

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Amacını kovala etme tereddüt

Patlat merhamet hasmına güldür

Yok suç kabulü hak edeni öldür

Yağsın mermiler üstüne düşsün

Janti takımlı beyaz yaka kodoman

Gece tek, tenhada para saçıp gidecek

Gözü kara birileri işlerini çözecek

Düşecek gidip onu adına yürüyecek

Aslında buraları biliyorlar

Kirli işlerini burada çözüyorlar

İllegali kovalayıp legale dönüyorlar

Yatırımı sokağa yapıp kolayca büyüyorlar

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Onlar, gördüğün yüzler hep onlar

Biri vurulursa suçlu onlar

Ekranda gördüğün adamlar

Masumu oynayıp sokağı suçlar

---

Onlar, gördüğün yüzler hep onlar

Biri vurulursa suçlu onlar

Ekranda gördüğün adamlar

Masumu oynayıp sokağı suçlar

---

Bu da kurulu bi' düzen aslında

Yemle çol-çocuğu para bassınlar

Tabi düşünce hasmına mermi

Patlatır onlar, cezayı sırtlar

Rahat ol bunu bilmiyor onlar

Bas parayı sussun özgür medya

Ateşle üç, beş gecekondulara

Git rezidanslara, arsalara

Tabi canını sıkılır bir ara

Koskoca pasta hani payım aslan?

İhale sıkıntı, dişli rakipler

Çözümse belli: "Kirli Sokaklar"

Hadi bakalım lan, hah, hah

Kravat boğazını sıkacak bir ara

Bu masumlar, pa, pa

Kendi tetikçisi kafasına basacak

Yok öyle dava

Adınıza mermi patlatan adamlar

Namluyu size çevirince yobazlar onlar

---

Onlar, gördüğün yüzler hep onlar

Biri vurulursa suçlu onlar

Ekranda gördüğün adamlar

Masumu oynayıp sokağı suçlar

---

Onlar, gördüğün yüzler hep onlar

Biri vurulursa suçlu onlar

Ekranda gördüğün adamlar

Masumu oynayıp sokağı suçlar

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Heijan - Bi Bedeli Var şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı kısa sürede 1.5 milyon izlenme ve 99 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz-Müzik: Heijan

Aranje: Ateş Berker Öngören

Mix&Mastering: Buğra Kunt

Klarnet : Berkan Keser

Cello : Osman Cello

Director: Tahsin Güney