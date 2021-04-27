Heijan - Bi Bedeli Var sözleri | 'Bi Bedeli Var' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
3 gün önce Youtube'a yüklenen ve kısa sürede 1.5 milyon ve 99 bin beğeni alan Bi Bedeli Var şarkısının sözleri merak edildi. Peki Heijan - Bi Bedeli Var şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Heijan'ın yeni şarkısı Bi Bedeli Var sözleri ile birlikte sizlerle...
HEİJAN - Bİ BEDELİ VAR SÖZLERİ
Payımıza iş koyan birileri var
Ölüleri boş koy dirileri var
Silivri F tipi Maltepe sübyan
Seçtiğin hayatın bi' bedeli var
Bi' bedeli var, bi' bedeli var
Seçtiğin hayatın bi' bedeli var
Bi' bedeli var, bi' bedeli var
Seçtiğin hayatın bi' bedeli var
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Amacını kovala etme tereddüt
Patlat merhamet hasmına güldür
Yok suç kabulü hak edeni öldür
Yağsın mermiler üstüne düşsün
Janti takımlı beyaz yaka kodoman
Gece tek, tenhada para saçıp gidecek
Gözü kara birileri işlerini çözecek
Düşecek gidip onu adına yürüyecek
Aslında buraları biliyorlar
Kirli işlerini burada çözüyorlar
İllegali kovalayıp legale dönüyorlar
Yatırımı sokağa yapıp kolayca büyüyorlar
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Onlar, gördüğün yüzler hep onlar
Biri vurulursa suçlu onlar
Ekranda gördüğün adamlar
Masumu oynayıp sokağı suçlar
---
Onlar, gördüğün yüzler hep onlar
Biri vurulursa suçlu onlar
Ekranda gördüğün adamlar
Masumu oynayıp sokağı suçlar
---
Bu da kurulu bi' düzen aslında
Yemle çol-çocuğu para bassınlar
Tabi düşünce hasmına mermi
Patlatır onlar, cezayı sırtlar
Rahat ol bunu bilmiyor onlar
Bas parayı sussun özgür medya
Ateşle üç, beş gecekondulara
Git rezidanslara, arsalara
Tabi canını sıkılır bir ara
Koskoca pasta hani payım aslan?
İhale sıkıntı, dişli rakipler
Çözümse belli: "Kirli Sokaklar"
Hadi bakalım lan, hah, hah
Kravat boğazını sıkacak bir ara
Bu masumlar, pa, pa
Kendi tetikçisi kafasına basacak
Yok öyle dava
Adınıza mermi patlatan adamlar
Namluyu size çevirince yobazlar onlar
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Onlar, gördüğün yüzler hep onlar
Biri vurulursa suçlu onlar
Ekranda gördüğün adamlar
Masumu oynayıp sokağı suçlar
---
Onlar, gördüğün yüzler hep onlar
Biri vurulursa suçlu onlar
Ekranda gördüğün adamlar
Masumu oynayıp sokağı suçlar
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Heijan - Bi Bedeli Var şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı kısa sürede 1.5 milyon izlenme ve 99 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz-Müzik: Heijan
Aranje: Ateş Berker Öngören
Mix&Mastering: Buğra Kunt
Klarnet : Berkan Keser
Cello : Osman Cello
Director: Tahsin Güney