Heidelberg'teki saldırıyı gerçekleştiren Almanın Neo-nazi olduğu iddiası

Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi kampüsünde 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra intihar eden 18 yaşındaki Nikolai G'nin ırkçı 3. Yol Hareketi ile ilişkili olduğu iddia edildi.

Zeit gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Nikolai G'nin bir dönem Neo-nazi ve ırkçı 3. Yol Hareketi'ne üye olduğu belirtildi. Irkçı Almanın bir müddet sonra üyelikten çıktığı bilgisi de paylaşıldı.

Heidelberg savcılığından yapılan açıklamada, saldırının siyasi güdümlü olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı vurgulandı.

Nikolai G'nin saldırıdan kısa süre önce, babasına WhatsApp aracılığıyla insanların cezalandırılması gerektiğini bildirdiği, babasının ise polise ihbarda bulunduğu kaydedildi.

Saldırganın iki adet uzun namlulu silah ve mühimmatı Avusturya'dan satın aldığının tespit edildiği, üçüncü silahın ise Avusturya'da kiraladığı odasında bulunduğu belirtildi.

Nikolai G'nin 2017 yılında Berlin'de adam yaralama olayına da karıştığı, annesinin polise başvurmasına rağmen soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı ifade edildi.