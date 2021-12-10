HeForShe nedir? HeForShe Türkiye Sözcüsü Kerem Bürsin kim?

Oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz haftalarda HeForShe hareketine destek vererek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bürsin, ''Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum ve tepki gösteriyorum.'' ifadelerine yer verdiği mesajını sosyal medyadan paylaştı. Son olarak Sen Çal Kapımı dizisiyle akıllara kazınan Kerem Bürsin, toplumsal cinsiyet eşitliği için başlatılan HeForShe hareketine destek vererek hayranlarının takdirini kazandı. Peki HeForShe nedir? sizler için derledik.

HEFORSHE NEDİR?

HeForShe, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi tarafından 2014 yılında cinsiyet eşitliğinin yaygın hale getirilmesi için başlatılan dayanışma hareketidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sosyo-ekonomik ve politik bir sorun olarak tanımlanması fikrinden doğmuştur. HeForShe hareketinin amacı, erkeklerin ve erkek çocuklarının toplularda yaygın durumdaki eşitsizliğin nedeni ve egemen kültürünün etkisinin farkına vararak cinsiyet eşitliği hakkında bilgilendirmesine dayanır. Hareketin logosunda kadın ve erkek sembolleri yan yanadır ve bu kadın ve erkek birliğini temsil eder. Dayanışma Eylül 2020 itibarıyla 3.3 milyon taahhüde ulaştı.

HeForShe hareketine Türkiye'den Koç Holding, Fenerbahçe SK, Valencia CF, Danone Uluslar Kupası ve BNP Paribas Open gibi kulüp ve organizyonalr destek veriyor. Son olarak HeForShe Türkiye'nin ilk sözcüsü Kerem Bürsin oldu.

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin 4 Haziran 1987, İstanbul'da doğan, Türk oyuncudur. Hollywood-Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe çift dille oyunculuk yapmaktadır.

Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.

Bürsin, İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'ın pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yüzü oldu. Markanın diğer bir yüzü Serenay Sarıkaya ile birlikte Türkiye'nin ilk snapchat röportajını gerçekleştirdiler ve daha sonrasında beraber reklam filminde #1jean1tişört etiketi ile rol aldılar. İkili reklamda Maroon5'ın This Love şarkısını seslendirdi. Çiftin ikinci reklam filmleri 2015 Eylül'de #yepyenibirjean etiketi ile gerçekleşti. 2016'da Serenay Sarıkaya ile birlikte üçüncü reklam filminde #yaşasınmavi etiketi ile rol aldılar. 2016 Ağustos'ta Kerem Bürsin'in Mavi Jeans markasıyla anlaşması son bulmuştur.

FİLMOGRAFİSİ

Güneşi Beklerken

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