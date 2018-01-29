Hedonik Konut Fiyat Endeksi Kasımda Arttı

Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,48 artarak 213,49'a yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2017 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.



Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,48 artarak 213,49 seviyesinde gerçekleşti. 2016'nın aynı ayına göre yüzde 10,07 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,58 azalış gösterdi.



3 büyük ilin hedonik konut fiyat

endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde,

geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre

İstanbul'da yüzde 0,09 oranında azalış, Ankara ve

İzmir'de ise sırasıyla yüzde 0,41 ve yüzde 1,44 artış görüldü. Endeks değerleri

bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul,

Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,87, yüzde 7,16 ve



yüzde 19,51 yükseldi.

Kasım ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 0,41 artarak 249,43'e ulaştı. KFE, 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 11,33 arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar kasımda 2 bin 97,74 liraya yükseldi.

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de (YKFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,43 artarak 238,52'ye çıktı. YKFE, kasımda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 11,18 artış gösterdi. Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi ise (YOKFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,31 artarak 243,17'ye yükseldi. YOKFE, yıllık bazda yüzde 10,55 arttı.



3 büyük kentte metrekare fiyatları



3 büyük kentin metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatları incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 812,50 TL, Ankara'da bin 693,21 TL ve İzmir'de 2 bin 612,91 TL olduğu görüldü.



Kasım ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişim yüzde 19,51 ile TR31 (İzmir) düzeyinde kaydedilirken, en düşük yıllık değişim de yüzde 0,31 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) düzeyinde gerçekleşti.