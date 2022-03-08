BESNİ, ADIYAMAN (İHA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde traktör ile tarlayı süren kadına hediyeleri tarlada verildi

ADIYAMAN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde traktör ile tarlayı süren kadına hediyeleri tarlada verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Besni Hizmet Merkezi, 8 Mart dünya Kadınlar Gününde tarlada çalışan Nuriye Yalçınkaya isimli kadına sürpriz yaptı. Üç çocuk annesi olan ve eşi 2015 yılında vefat eden Nuriye Yalçınkaya, Besni ilçesi Akpınar köyünde traktörle tarlayı sürerken ziyaret edildi.

Besni Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan ve beraberindeki görevli kadın Nuriye Yalçın'ı tarlada ziyaret etti. Mustafa Orhan, Nuriye Yalçın'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak battaniye ve tülbent hediye etti.

Nuriye Yalçın'da teşekkür ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.