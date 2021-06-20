Hediyelik Eşya Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
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Hediyelik Eşya Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Kültür Sanat

Hediyelik Eşya Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 303 yıllık bir tarihi bulunan binada açılan Hediyelik Eşya Müzesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Hediyelik Eşya Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 303 yıllık bir tarihi bulunan binada açılan Hediyelik Eşya Müzesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 20 yıl ahşap ürünler üzerine imalat yapılan dükkan 'Hediyelik Eşya Müzesi'ne çevrildi. 1718-1719 tarihinde Hidayet Ağa tarafından yapıldığı düşünülen Hidayetullah Camii'nin altında bulunan müze, gezi için kente gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Girişin ücretsiz olduğu ve yerli-yabancı turistlerin hizmetine sunulan hediyelik eşya müzenin mahzen yapısı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Müzenin açılışı hakkında İHA muhabirine konuşan Yurdagül Eren, "20 senedir burayı imalathane olarak çalıştırıyorduk. Üstümüz Hidayetullah Camii olarak geçiyor. Kesme taştan yapılmış. O zamanlar teknoloji olmadığı için taşlar insan kuvvetiyle yapılmış. Baya eski bir tarihi var yani. Biz 1.5 yıldır burayı arkaları da açıp işletmeye karar verdik. İnsanların gezip görebileceği bir yer şeklinde. Gelip buraya oturup fotoğraf falan çektirsinler diye düşündük" dedi.

Ahşap üzerine ürünlerin bulunduğu müzeye gelen ziyaretçilerin memnun kaldığını aktaran Eren, insanları geçmişe götüren malzemeleri toplamaya çalıştıklarını belirterek, "Halen de elimize geçerse koymaya çalışıyoruz. İnsanlar görüp eskiyi hatırlasınlar diye. Çoğu gelen insanların da çocukluklarında gördükleri şeyler var" diye konuştu.

Hafta sonu tatili için Safranbolu ilçesine gelen Hatice Çimenli, müzeyi çok beğendiğini, diğer insanların da burayı görmesi gerektiğini dile getirdi.

Hediyelik Eşya Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Hediyelik Eşya Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Hediyelik Eşya Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Hediyelik Eşya Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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