Hediyelik eşya fuarı 26 Aralık'ta başlıyor

04.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:31

Bartın Belediyesi 20. El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı 26-30 Aralık 2019 tarihleri arasında belediye sosyal tesislerinde gerçekleştirilecek.



Bartın Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı 26 Aralık Perşembe günü başlıyor. Çok sayıda el emeği göz nuru ile yapılmış hediyelik eşya çeşitlerinin yer alacağı stantlardan oluşacak olan fuar 26 -30 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuarda yöresel el sanatlarının yanısıra yöresel yiyecekler ve hediyelik eşyalarda yer alacak. Fuara katılım sağlamak isteyenler 05 Aralık 2019 perşembe günü mesai saati bitimine kadar 0378 227 02 32 numaralı telefona kayıt yaptırabilirler.



Başkan Akın açıklamasında " Belediye olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz hediyelik eşya fuarımızı bu yılda yeni yıl öncesinde vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Fuarda yer verdiğimiz hiç kimseden ücret talep etmiyoruz. Bu şekilde bir taraftan hanımlar evlerinde yaptıkları el emeği göz nuru eserleriyle ev ekonomilerine katkıda bulunurken bir taraftan da yakınlarına yeni yıl hediyesi almak isteyenler için anlamlı hediyelere kolayca ulaşma imkanı sağlamış oluyoruz" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA